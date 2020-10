Covid-19. EUA registam mais de 46 mil casos em 24 horas

Os EUA registaram 46.164 casos de Covid-19 e 884 mortes, nas últimas 24 horas, de acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins.

Desde o início da pandemia, mais de 7 milhões de pessoas já foram infetadas e 212.660 morreram da doença nos Estados Unidos.

Só em Nova Iorque, um dos estados mais afetados, já morreram 23.829 pessoas.

As últimas estimativas da Universidade de Washington apontam para 240 mil mortes até às eleições presidenciais de 3 de novembro, e até ao final do ano o país pode atingir as 370 mil vítimas mortais.

Trump revelou que o seu teste e de Melania teve resultado positivo

O Presidente dos Estados Unidos anunciou hoje que o seu teste à Covid-19 foi positivo, assim como o da mulher, Melania Trump.