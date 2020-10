Equipas médicas voltam a Wuhan, onde a pandemia começou, para reencontrar doentes que salvaram

Por todo o mundo a pandemia de Covid-19 ditou o encerramento de fronteiras, com graves prejuízos para a economia.

Aos poucos, os Governos tentam agora relançar o sector do turismo. É o caso da China, onde os voos domésticos começam a regressar aos níveis pré-pandemia.

No feriado nacional, as equipas médicas aproveitaram para voltar a Wuhan, onde tudo começou, e reencontrar os pacientes que ajudaram a salvar.

Na Austrália, também começam agora a ser dados passos na retoma do turismo, depois de meses de fronteiras encerradas. O vice-primeiro ministro anunciou o levantamento da quarentena obrigatória.

Os voos internacionais na Índia vão continuar suspensos até ao final do mês, apesar do anuncio do alivio de algumas restrições.