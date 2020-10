Estados Unidos podem atingir as 370 mil mortes por Covid-19 até ao final do ano

Os Estados Unidos mantêm-se como o país mais afetado pela pandemia e o desemprego é uma preocupação, apesar da reabertura gradual de vários setores.

Donald Trump e a mulher, Melania Trump, estão infetados com o novo coronavírus, mais dois casos que engrossam a estatística do país mais atingido pela pandemia e que segundo as estimativas da Universidade de Washington no final do ano, pode atingir as 370 mil mortes por Covid-19.

No Brasil , agora terceiro país com mais casos, também há um alívio de restrições.

Mas reforçar as medidas de proteção é o conselho dos especialistas, que alertam que o alívio de restrições pode criar uma curva ascendente da pandemia no país que aguarda uma vacina.

Enquanto a imunização não chega, o presidente, que já esteve infetafdo com Covid-19 insiste na vantagem de tomar hidro-xicloroquina.