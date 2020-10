Governo francês pode decretar Paris como zona vermelha já a partir de segunda-feira

França e Espanha são os países europeus onde a pandemia está a crescer mais depressa.

Em França, que tem o maior crescimento de novos casos em toda a Europa, o ministro da Saúde avisa que o Governo pode decretar Paris como zona vermelha, já a partir de segunda feira.

O nível máximo de alerta é estabelecido quando a capacidade de resposta dos hospitais está em risco e, neste momento, as unidades de cuidados intensivos, em Paris, já estão com 1 terço das camas ocupadas.

Em Espanha, o segundo país europeu mais atingido pela pandemia, neste momento, o Governo insiste que não há outra forma de controlar a propagação do vírus e que os habitantes das regiões onde há mais cadeias de transmissão têm de acatar as regras do confinamento.

Na Rússia, apesar do aumento de novos casos, o Kremlin diz que, para já, não vai impôr confinamentos obrigatórios. A excepção poderá ser a região de Moscovo, a mais atingida pela pandemia e onde o presidente da câmara voltou a avisar os 13 milhões de habitantes que, se não cumprirem as regras de distanciamento social, podem voltar a ter de ficar fechados em casa.