Covid-19. Mais 3.912 mortos e 265.562 novos casos no mundo nas últimas 24 horas

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 3.912 mortos nas últimas 24 horas no mundo e 265.562 novos casos, elevando para 1.037.971 as vítimas mortais desde o surgimento da doença em dezembro, segundo o balanço diário da AFP.

Mais de 35.243.990 casos de infeção foram registados desde o início da pandemia, dos quais 24.354.200 milhões já foram considerados curados, noticiou hoje a agência France-Presse, no seu balanço diário.

A France-Presse sublinha que o número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração dos números reais de infeções, visto que alguns países apenas testam os casos mais severos outros dão prioridade ao teste para rastreio e muitos países pobres têm uma capacidade de testagem bastante limitada.

Os países que registaram o maior número de mortes nos seus últimos balanços são a Índia, com 903 vítimas, os Estados Unidos (390) e o Brasil (365).

Os Estados Unidos, cujo Presidente, Donald Trump, foi infetado pela covid-19, é o país mais afetado pela pandemia, quer em número de casos quer de mortes, registando 209.734 vítimas mortais, de um total de 7.418.737 de casos, dos quais quase três milhões foram declarados curados.

Após os Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil com 146.352 mortos para 4.915.289 casos, a Índia 102.685 mortos (6.623.815 casos), o México com 79.088 mortos (761.665 casos), e o Reino Unido com 42.350 mortos (502.978 casos).

Entre os países mais duramente atingidos, o Peru assinala o maior número de mortos em relação à sua população, com 99 óbitos por 100.000 habitantes, seguido pela Bélgica (87), Bolívia (69), o Brasil (69) e a Espanha (69).

A China, excluindo os territórios de Hong Kong e Macau, assinalou um total de 85.470 casos (20 novas infeções entre domingo e hoje), incluindo 4.634 mortos (sem novos óbitos), e 80.628 pessoas recuperadas.

De acordo com o balanço da AFP emitido às 12:00 de Lisboa, a América Latina e Caraíbas totalizavam 354.094 mortes por 9.642.045 casos, a Europa 235.553 mortes (5.798.368 casos), os Estados Unidos e o Canadá 219.215 mortes (7.584.893 casos), a Ásia 144.479 mortes (8.600.351 casos), o Médio Oriente 47.140 mortes (2.069.460 casos), África 36.508 mortes (1.516.886 casos), e a Oceânia 982 mortes (31.995 casos).

O balanço foi realizado a partir de dados recolhidos pelas delegações da AFP junto das autoridades nacionais competentes e de informações da Organização Mundial de Saúde.

Devido às correções fornecidas pelas autoridades ou às publicações tardias dos dados, o aumento do número de casos em 24 horas pode não corresponder exatamente aos divulgados na véspera.