Covid-19. Resultados dos testes aos membros do Conselho de Estado negativos

Os resultados do teste à covid-19 dos membros do Conselho de Estado que foram testados no domingo deram negativo.

Os testes foram realizados na sequência da infeção de António Lobo Xavier, advogado e comentador político, que na terça-feira participou presencialmente numa reunião do Conselho de Estado especial onde esteve também a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Quem testou negativo

Todas as personalidades que fizeram parte da reunião e já fizeram o teste tiveram resultado negativo, entre as quais o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o primeiro-ministro, António Costa, o Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, e também Jorge Sampaio e Aníbal Cavaco Silva.

Os testes foram realizados pela Fundação Champalimaud.

Quem falta testar

Esta segunda-feira serão ainda testados Ramalho Eanes, Rui Rio, Domingos Abrantes e Costa Andrade. Este último - Presidente do Tribunal Constitucional - não poderá assistir às cerimónias do 5 de Outubro.

A REUNIÃO DO CONSELHO DE ESTADO

O Conselho de Estado esteve reunido no Palácio da Cidadela, Cascais, com a participação da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, como convidada, e tem como tema "a União Europeia, hoje e amanhã".

O local escolhido foi o Palácio da Cidadela, em Cascais, para "assegurar o devido distanciamento físico"conforme as regras estabelecidas, referia uma nota divulgada pela Presidência da República na altura.

O Conselho de Estado é composto pelos titulares dos cargos de presidente da Assembleia da República, primeiro-ministro, presidente do Tribunal Constitucional, Provedor de Justiça, presidentes dos governos regionais e pelos antigos Presidentes da República.

Integra, ainda, cinco cidadãos designados pelo chefe de Estado, pelo período correspondente à duração do seu mandato, e cinco eleitos pela Assembleia da República, de harmonia com o princípio da representação proporcional, pelo período correspondente à duração da legislatura.