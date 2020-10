Surtos de covid-19 em lares. Sindicato Independente dos Médicos acusa Governo de falta de seriedade

A situação nos lares continua a preocupar as autoridades.

Em Bragança são 115 os infetados nos lares da misericórida. Em Montalegre, o número de infeções na comunidade subiu depois de um surto num lar na freguesia de Salto e em Évora registou-se mais uma morte por covid-19.

No lar de Seixas, em Caminha, o balanço conta já com uma morte por covid-19 e 30 infetados. A casa de bem estar social fez já um pedido à Segurança Social para colocar uma equipa de intervenção no lar, para fazer face à exaustão dos funcionários.

O Sindicato independente dos Médicos diz que é um crime o que está a acontecer nos lares. Jorge Roque da Ciunha defende mesmo que cada institutição deveria ter, ao serviço, pelo menos um médico e um enfermeiro.