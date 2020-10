Trump suspendeu negociações para novo plano de ajuda às famílias e empresas afetadas pela pandemia

Donald Trump suspendeu até depois das eleições as negociações com os democratas para um novo plano de ajuda para as famílias e empresas afetadas pela pandemia.

Há mais de dois meses que o novo plano de recuperação económica estava a ser negociado entre republicanos e democratas. Depois de Trump anunciar a suspensão das conversas até depois das eleições, o adversário Joe Biden e a presidente da Câmara dos Representantes acusam o Presidente de virar as costas aos norte-americanos.

O assunto deverá ser discutido esta quarta-feira, no debate entre os candidatos a vice-presidente e no dia 15, no ainda incerto segundo frente a frente entre Trump e Biden.