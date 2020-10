5 milhões de casos de Covid-19 não travam reabertura das cidades brasileiras

Especialistas brasileiros estão preocupados com o aumento dos contágios com a reabertura das praias, bares e restaurantes. Já em Nova Iorque voltaram a encerrar escolas e negócios.



O número de casos diários no Brasil diminuiu, nas últimas semanas, mas o país já totaliza mais de 5 milhões de infectados e aproxima-se das 150 mil mortes por covid 19. Números que preocupam os especialistas, numa altura em que se assiste à reabertura de praias, bares e restaurantes em várias cidades.

Em sentido contrário avança Nova Iorque, com o encerramento de escolas e negócios nos bairros mais afectados.

Nova Iorque é o Estado norte-americano com mais mortes por covid-19: chega a ultrapassar o número de vítimas mortais no Peru, o país com a maior taxa de mortalidade do mundo por Covid- 19.

