Lacerda Sales avança que Portugal ultrapassou os mil casos de covid-19 nas últimas 24 horas

Portugal ultrapassou a barreira dos 1.000 casos diários de covid-19 esta quinta-feira, avança o Jornal de Notícias.

Estes números só serão confirmados quando for divulgado o habitual boletim da Direção-Geral da Saúde, porém o secretário de Estado da Saúde já revelou que o número de casos será superior a 1.000, situação apenas registada duas vezes em Portugal, uma no final de março e outra a 10 de abril.

Numa visita ao Hospital de Braga, segundo o JN, Lacerda Sales alertou ainda: "Temos de nos preparar para o que aí vem".

Costa já tinha antecipado este cenário

António Costa no final da última reunião de urgência do gabinete de crise para o acompanhamento da evolução da covid-19 em Portugal, a 18 de setembro, tinha deixado alguns apelos ao portugueses, mas também um alerta: "estamos a sofrer um forte crescimento de novos casos diariamente, a manter-se esta tendência seguramente na próxima semana chegaremos a 1.000 novos casos por dia".

O primeiro-ministro há três semanas já tinha antecipado este cenário, mas só agora Portugal atingiu os mil casos em 24 horas.

Na altura, Costa defendeu que "o controlo da pandemia depende da responsabilidade pessoal de cada um" e insistia que nesta fase o país não pode voltar a parar.

Portugal com mais 8 mortes e 944 casos esta quarta-feira

A Direção-Geral da Saúde (DGS) contabilizou ontem, no boletim diário, um total de 2.040 mortes e 81.256 casos de covid-19 em Portugal desde o início da pandemia.

O número de mortes subiu de 2.032 para 2.040, mais 8 do que na terça-feira - 5 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 1 na região Norte, 1 na região Centro e 1 no Algarve.

O número de infetados aumentou de 80.312 para 81.256, mais 944.

Em 24 horas, 325 doentes foram dados como recuperados. Desde o início da pandemia em Portugal, em março, já recuperaram da doença 51.037 pessoas.