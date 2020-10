Anthony Lopes dispensado da seleção nacional depois de testar positivo para a covid-19

O internacional português Anthony Lopes testou positivo para covid-19 na quinta-feira à noite e foi dispensado dos trabalhos da Seleção Nacional.

Os restantes jogadores e equipa técnica deram negativo nos testes já realizados, mas esta sexta-feira vão ser repetidos.

O treino, que estava marcado para as 10:30, foi adiado para as 17:00.

Este será o último treino em solo luso antes do embate de domingo. Portugal defronta a França, em jogo da Liga das Nações, no domingo, às 19h45, no Stade de France, em Saint-Denis (Paris).

A viagem para Paris estava prevista para esta sexta-feira à tarde.

O guarda-redes que alinha nos franceses do Lyon, de 30 anos, é o segundo jogador a ser dispensado na equipa das quinas devido a teste positivo à covid-19, depois do defesa central José Fonte, que foi substituído na terça-feira por Domingos Duarte.

Em relação à convocatória inicial de Fernando Santos, regista-se também a ausência do defesa Mário Rui, que ficou impedido de sair de Itália devido à deteção de vários casos de covid-19 no plantel do Nápoles, tendo sido substituído por Nuno Sequeira.