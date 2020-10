Pelo menos 170 alunos estrangeiros da Universidade de Aveiro fizeram o teste à covid-19.

Os testes decorrem no centro de saúde de Aveiro, a cargo do Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Vouga. Os resultados dos testes a estes potenciais infetados devem ser conhecidos na segunda-feira ou na terça-feira.