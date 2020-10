Europa regista 100 mil casos de covid-19 num só dia 

Pela primeira vez, desde o início da pandemia do novo coronavírus, foram registados 100 mil casos diários de covid-19 na Europa.

O Governo britânico está a preparar novas restrições, que serão anunciadas na segunda-feira por Boris Johnson. Pubs, bares e restaurantes podem ter de fechar portas e o restante comércio deverá ter de encerrar até 18:00, como já está a acontecer na Escócia.

Em Espanha, as restrições já estão em marcha. Madrid e mais oito municípios da região estão em estado de emergência. Em altura de fim de semana prolongado, ninguém pode sair da área de residência sem motivos válidos e também estão proibidos ajuntamentos de mais de seis pessoas.

As restrições já impostas em Paris passam agora também a ser implementadas em mais quatro cidades, entre as quais Lyon e Lille. Os hospitais começam a sentir a pressão do aumento de infeções. O Governo francês propõe que sejam adiadas as intervenções não covid para libertar camas.

A Europa é o continente com maior aumento do ritmo de infeção, registando cinco vezes mais casos diários do que há três meses.