A capital Pyongyang foi palco de um desfile militar de grandes dimensões, que reuniu milhares de pessoas, apesar da pandemia do novo coronavírus.

Durante o discurso, Kim Jong-un garantiu que não há casos de covid-19 no país e mostrou a sua solidariedade para com o resto do mundo.

No desfile, foi anunciado um novo míssil balístico intercontinental. Segundo os analistas, é o maior míssil móvel de combustão líquida já visto até hoje.