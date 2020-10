Covid-19. Reino Unido prepara-se para aplicar sistema de "semáforos"

O ministro britânico da Cultura disse esta segunda-feira que o Governo de Boris Johnson precisa de aumentar as restrições contra a covid-19 para que a pandemia esteja “sob controlo” pelo menos até ao Natal.

O Reino Unido pretende implementar nas zonas mais afetadas um sistema de semáforos que classificará as regiões pelo seu risco de contágio, de médio, alto ou muito alto. Ginásios, casinos e bares são os negócios que deverão ser mais afetados pelas medidas.

“Este sistema de classificação permite, nas áreas mais afetadas, aplicarmos medidas para controlar o vírus. Claro que é extremamente desafiante para todos. As medidas que implementamos têm um impacto negativo na saúde e na economia, mas no final das contas é melhor do que deixar o vírus fugir do nosso controlo”, disse o ministro da Cultura à Sky News.