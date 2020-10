Surto na Universidade Egas Moniz: 11 infetados e cerca de 250 alunos em quarentena 

O número de estudantes infetados com o coronavírus na Universidade Egas Moniz, em Almada, subiu esta segunda-feira para 11.

Nove dos 11 infetados são do Mestrado Integrado de Medicina Dentária. Por indicação das autoridades de saúde, os estudantes do 2.º e 3.º ano estão em isolamento em casa e a ter aulas online.

Os outros dois casos de covid-19 são de alunos de Fisioterapia. As aulas presenciais estão suspensas para as turmas do 2.º ano.

O surto começou na semana passada, depois de cinco alunos franceses terem testado positivo.

Em declarações aos jornalistas, o presidente da universidade, João Mendes, revela que estão a ser realizados testes de despistagem à covid-19.

Portugal regista 14 mortes e 1.249 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas

Portugal contabiliza esta segunda-feira mais 14 mortos relacionados com a covid-19 e 1.249 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 2.094 mortes e 87.913 casos de infeção, estando ativos 32.321 casos, mais 924 do que no domingo.

A DGS indica que das 14 mortes registadas, oito ocorreram na região Norte e seis em Lisboa e Vale do Tejo.Relativamente aos internamentos hospitalares, o boletim revela que nas últimas 24 horas há mais 34 pessoas internadas totalizando 877, das quais 128 em cuidados intensivos (mais quatro em relação a domingo).

As autoridades de saúde têm em vigilância 48.844 contactos, mais 431 em relação a domingo. Nas últimas 24 horas 311 doentes recuperaram totalizando 53.498 desde o início da pandemia.