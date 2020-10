Covid-19. Maior aumento de casos positivos verificou-se em crianças e jovens

No último mês, a tendência de crescimento do número de casos de covid-19 verificou-se em todas as idades, mas crianças e jovens destacaram-se. Desde o início das aulas até agora, registaram-se mais 2.100 infetados entre os 10 e os 19 anos, um aumento de 65%.

Também disparou o número de casos positivos nas crianças com menos de 10 anos, mais 1.300 no último mês. Entre os 20 e os 27 anos, o número de infetados aumentou mais de 40%.

Por outro lado, a faixa etária acima dos 80 anos foi onde se verificou o menor aumento de casos: 25%.