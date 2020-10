Governo francês declara estado de emergência com recolher obrigatório

O Governo francês declarou esta quarta-feira estado de urgência sanitária, com recolher obrigatório entre as 21h00 e as 6h00.

O recolher obrigatório foi anunciado pelo Presidente Emmanuel Macron e vai ser aplicado a nove regiões francesas a partir de sábado e pode vir a durar até seis semanas.

Macron considerou esta noite, em entrevista em direto à televisão francesa, que o recolher obrigatório é "pertinente", mas que um novo confinamento seria "desproporcional".

O recolher obrigatório vai ser instaurado das 21:00 às 06:00 na região de île de France (região parisiense), Lille, Ruão, Saint-Etienne, Toulouse, Lyon, Grenoble, Aix-en-Provence e Montpellier.

A pressão nos hospitais também se está a fazer sentir no país, onde o número de internados atingiu esta quarta-feira um novo valor máximo: estão a ser assistidas mais de 9.100 pessoas nos hospitais, o maior número desde junho.

Os especialistas temem um colapso do sistema de saúde, numa altura em que o número de infetados continua a aumentar.

O estado de urgência sanitária esteve em vigor em França entre 23 de março e 9 de julho, tendo continuado em vigor nalgumas regiões ultramarinas até setembro.

Este estado permite aos presidentes de câmara, que coordenam as forças de segurança nas diferentes regiões, instituir medidas adicionais face ao que é decidido a nível nacional. Esta nova fase do estado de urgência sanitária vai estar em vigor a partir de sexta-feira à meia-noite.