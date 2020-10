Nebulização elétrica: é assim que o metro de Lisboa é desinfetado

O Metropolitano de Lisboa informou esta quarta-feira que vai realizar a oitava ação de desinfeção por nebulização elétrica nas 56 estações da rede, de forma a reduzir o risco de contágio da covid-19. A operação vai durar vários dias e decorre sempre a partir das 22h00.

Pontos de contacto: corrimãos, máquinas de venda e elevadores

A desinfeção das estações incide sobretudo sobre os pontos de contacto mais elevados, como corrimãos, mobiliário, máquinas de venda de títulos, postos de venda, os canais de validação e também elevadores.

O processo é feito através de nebulização elétrica e de acordo com a empresa o produto tem uma ação prolongada, “mantendo-se ativo o efeito biocida até 30 dias”. Razão pela qual, até ao final do ano, estão previstas mais duas ações do género.

Limpeza das carruagens. Como e quando é feita?

O metro de Lisboa diz ainda que há um reforço da limpeza diária das pegas, varões e outras superfícies de maior contacto no interior dos comboios e que, mensalmente, o interior dos comboios são desinfetados também por nebulização elétrica quando estão estacionados nos cais ou términos.