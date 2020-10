Criador da StayAway Covid garante que balanço está a ser positivo 

O responsável pela criação da aplicação StayAway Covid garante que o balanço é positivo. Rui Oliveira afirma que esta sexta-feira foram gerados mais de 700 códigos e 300 deles foram mesmo introduzidos na aplicação.

A ministra do Estado e da Presidência disse esta sexta-feira que a obrigatoriedade da instalação no telemóvel da aplicação StayAway Covid será decidida no parlamento e o Governo está "confortável com qualquer que seja a decisão".

"O Governo está confortável com qualquer que seja a decisão que a Assembleia da República venha a tomar, porque o que está em causa são dúvidas, e esclarecimentos, que todos temos consciência que existem", assumiu Mariana Vieira da Silva, quando questionada pela agência Lusa se o Governo pondera recuar na obrigatoriedade da aplicação "Stayaway covid".

Em declarações à margem da inauguração do 109º Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes (CLAIM), a ministra de Estado e da Presidência disse que o Governo considerou "necessário dar este passo no sentido de que este diálogo pudesse ser feito no espaço próprio que é o parlamento".

A governante assumiu que o executivo está "muito confortável com qualquer que venha a ser a decisão do parlamento nesta matéria".