PSD vai propor uso obrigatório de máscara na rua durante quatro meses

O PSD vai propor que o uso obrigatório de máscaras na rua vigore durante quatro meses.



A principal diferença em relação à proposta do Governo é a definição do caráter temporário da medida. Esta proposta do PSD permite que o uso de máscara na via pública possa ser votado na próxima sexta-feira.

No projeto dos sociais-democratas, a que a SIC teve acesso, não há qualquer referência à aplicação StayAway Covid.

A medida deverá ser aprovada já que existe um largo consenso entre os partidos, apenas o Chega! e o Iniciativa Liberal são contra.