Tiago foi suspenso por partilhar lanche com amigos. Pai considera castigo "demasiado severo"

O aluno ficou sem ir à escola durante um dia por ter partilhado o lanche com um amigo, que estava sem comer às 16:30 horas. A diretora, viu os amigos a partilharem a sandes e bastante próximos no intervalo sem máscara e decidiu, por isso, suspender os quatro alunos. Diz que as regras sanitárias já estavam a ser furadas várias vezes.

O encarregado de educação foi informado da situação através de uma carta, eviada pela direção da escola. O pai do aluno está indignado com o castigo aplicado a Tiago, de 12 anos, e partilhou a revolta no Facebook. A diretora diz que foi difamada na rede social.

A responsável pelo estabelecimento escolar acusa o pai de não atender as chamadas da escola que tinham o objetivo de informá-lo sobre a situação. Já o pai garante que tanto ele, como a diretora de turma, foram informados da sanção disciplinar pelo aluno.

O Ministério Público está a acompanhar o caso.