Portugal vai voltar ao estado de emergência? Marcelo convoca reuniões com agentes do setor da saúde

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já analisou com o primeiro-ministro, António Costa, a possibilidade de ter que voltar a decretar o estado de emergência.

De acordo com o Expresso, os passos já ponderados entre Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa passam por fechar a noite, obrigando as pessoas a confinamento obrigatório a partir de certa hora.

Os confinamentos locais também não foram descartados.

Marcelo estará preocupado com o clima de crispação e com as críticas à forma como o governo está a gerir esta segunda vaga, por isso vai chamar a Belém, nas próximas duas semanas, a ministra da Saúde, bastonários do setor da saúde, ex-ministros e sindicatos.

Em cima da mesa estará também o difícil entendimento entre serviço nacional de saúde e privados.

Covid-19 em Portugal. Marcelo admite recolhimento obrigatório