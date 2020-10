Uma instituição particular de solidariedade social da Covilhã decidiu alugar um espaço alternativo para poder reiniciar as atividades do centro de dia que funcionava nas mesmas instalações do lar da associação.

A valência foi encerrada há meio ano por causa da pandemia, mas a instituição constatou que o período de confinamento causou um retrocesso na autonomia dos idosos a quem dava apoio e procurou uma alternativa para poder ter novamente a funcionar o centro de dia.