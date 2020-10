Covid-19. Transmissão do vírus pode ocorrer através de comida congelada 

As autoridades de saúde da China admitem a possibilidade de transmissão do coronavírus através de pacotes de comida congelada, nos quais o vírus ainda esteja ativo. No entanto, adiantam que o risco é muito reduzido.

A conclusão é do Centro de Controlo de Doenças chinês, que detetou e isolou o vírus ativo numa embalagem de bacalhau congelado, durante uma investigação para descobrir a origem de um surto de covid-19 na cidade de Qingdao.

De acordo com a agência Reuters, a descoberta sugere que é possível que o vírus possa continuar ativo em viagens de longa distância através de comida congelada.

O surto em Qingdao surgiu com dois trabalhadores que estavam assintomáticos. Em setembro, ficaram de quarentena no hospital local, onde acabaram por infetar 12 pessoas.

O Centro de Controlo de Doenças da China não apresenta, no entanto, provas que sustentem a teoria. Aliás, os investigadores não sabem se os dois trabalhadores foram infetados através do bacalhau congelado, ou se já estavam contaminados e passaram o vírus para a embalagem, durante o manuseamento do produto.

Antes desta investigação, foram encontrados traços genéticos do vírus em algumas amostras retiradas de comida ou embalagens congeladas, mas a quantidade era muito baixa e não foi possível isolar o vírus ativo.