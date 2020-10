Indícios de violação dos direitos humanos em dois lares portugueses

A Ordem dos Advogados encontrou indícios de violação grave dos direitos humanos nos lares do Comércio, em Matosinhos, e de Reguengos de Monsaraz, onde ocorreram graves surtos de Covid-19.

Nos relatórios, agora divulgados, a Comissão de Direitos Humanos pede ao Governo uma intervenção urgente para que casos como estes, que provocaram dezenas de mortes, não se repitam.

No caso de Reguengos de Monsaraz, onde o surto provocou 18 mortes, as responsabilidades são atribuídas à gestão do lar, autoridade de saúde e Administração Regional de Saúde do Alentejo.

Para a Ordem dos Advogados, tanto em Reguengos como no lar do Comércio, onde morreram 24 utentes, existiram violações graves dos direitos humanos e dos direitos, liberdades e garantias consagrados na Constituição.