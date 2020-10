Covid-19: GNR fecha estabelecimento de diversão noturna com mais de 100 pessoas em Felgueiras

A GNR encerrou na sexta-feira um estabelecimento de diversão noturna na localidade de Pombeiro, concelho de Felgueiras, no distrito do Porto, por funcionar com música ao vivo, reunindo 108 pessoas, foi anunciado esta segunda-feira.

Em comunicado, a GNR refere que a operação policial ocorreu no âmbito de uma ação de fiscalização para cumprimento das normas referentes à pandemia de Covid-19.

A autoridade policial acrescenta que foram detidos dois homens, de 36 e 49 anos, pelos crimes de desobediência e condução sob o efeito do álcool, respetivamente.

Os militares registaram várias contraordenações, por incumprimento às medidas impostas pela situação de calamidade.

A ação contou com o reforço do Destacamento de Intervenção do Porto.

Os detidos foram constituídos arguidos e o proprietário do estabelecimento de diversão noturna, de 46 anos, foi identificado.