Antigo hospital militar de Belém vai ser "fundamental no combate à covid-19" 

O ministro da Defesa garantiu esta quarta-feira que o Exército vai continuar a apoiar o Serviço Nacional de Saúde no combate ao novo coronavírus. João Gomes Cravinho deu como exemplo o papel do antigo hospital militar de Belém.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou no boletim diário de terça-feira que há mais 15 mortes e 1.876 novos casos de covid-19 em Portugal.

O número de mortes subiu de 2.198 para 2.213, mais 15 do que na segunda-feira e o número de infetados subiu de 101.860 para 103.736 em apenas 24 horas.

Em vigilância, permanecem 56.126 contactos, mais 701 do que na segunda-feira.

Os dados divulgados esta terça-feira revelam ainda mais 1.932 casos recuperados, perfazendo 61.898.

Já os casos ativos são agora 39.625, menos 71 em comparação com o dia anterior.

Em internamento estão 1.237 pessoas, mais 63 do que na segunda-feira. Nas unidades de cuidados intensivos estão internados 176 doentes, mais 11 do que no dia anterior.