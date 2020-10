Cerca de meia centena de escolas com surtos de Covid-19

Cerca de meia centena de escolas têm surtos ativos de covid-19, avançou esta quinta-feira a diretora-geral da Saúde, que fez um balanço positivo das primeiras semanas de aulas.

"Neste momento, estão ativos 49 surtos em escolas com 449 casos reportados", disse Graça Freitas na conferência de imprensa de atualização de informação sobre a pandemia de covid-19 em Portugal.

Nestes casos reportados, que integram creches, escolas e o ensino superior, não estão ainda todos os alunos do programa Erasmus que "têm sido bastante identificados em várias zonas do país", ressalvou a diretora-geral da Saúde.

Graça Freitas realçou os resultados de uma sondagem da Intercampus feita para o jornal Negócios e CMTV/CM que revela que apenas 17% dos inquiridos considera que o regresso às aulas presenciais correu mal.

Para a diretora-geral da Saúde, a sondagem confirma o que as autoridades de saúde têm vindo a dizer e manifesta a confiança dos portugueses.

"As pessoas viram este regresso à escola como um movimento seguro e positivo, atendendo a que a comunidade escolar mobiliza diariamente e regularmente 1,2 milhões de pessoas, fora as que indiretamente estão ligadas a este movimento, parece-me que de facto no início do ano letivo estas semanas que já decorreram têm um saldo bastante positivo", salientou.