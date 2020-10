Índia regista 702 mortos por covid-19 e mais de 55 mil casos

A Índia registou 702 mortos e 55.839 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, informaram esta quinta-feira as autoridades de saúde.

Com este novo balanço, o país elevou o total de óbitos para 116.616 desde o início da pandemia, com o número de casos a ultrapassar os 7,7 milhões.

A Comissão Eleitoral emitiu um alerta depois da campanha política ter atraído multidões, com as pessoas a não usarem máscaras e a desrespeitarem o distanciamento social no estado de Bihar, onde a votação para as eleições estaduais deve começar na próxima semana.

Bihar é o terceiro maior estado da Índia, com uma população de cerca de 122 milhões de pessoas.

As autoridades de saúde também estão preocupadas com a potencial disseminação do novo coronavírus nas celebrações dos próximos festivais religiosos.

No estado de Bengala Ocidental, por exemplo, um tribunal limitou o tamanho das congregações durante o festival hindu Durga Puja.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 40,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.