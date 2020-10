Covid-19. França ultrapassa um milhão de casos confirmados desde o início da pandemia

As autoridades sanitárias francesas confirmaram esta setxa-feira que a França ultrapassou o milhão de casos confirmados de covid-19 tornando-se o segundo país da Europa Ocidental, depois da Espanha, a atingir esse número simbólico de infeções.

A agência nacional de Saúde indicou os números que demonstram que os testes de diagnóstico já realizados confirmaram a deteção de 1.041.075 casos em França este ano, já incluindo os 42.032 novos casos reportados nas últimas 24 horas.

Especialistas afirmam que o número real de infeções é provavelmente muito maior dos divulgados oficialmente.

Hoje de manhã, o Presidente Francês, Emmanuel Macron, numa visita a um hospital em Pontoise, arredores a norte de Paris, afirmou que a epidemia está a "acelerar fortemente".

No total, a França registou mais de 34.000 mortes associadas ao novo coronavírus, um dos números mais altos na Europa.

Recolher obrigatório em França vai abranger 46 milhões de pessoas

Charles Platiau

O primeiro-ministro francês, Jean Castex, anunciou esta quinta-feira que o recolher obrigatório vai ser alargado a mais 38 departamentos de França a partir de sábado, abrangendo 46 milhões de pessoas, dada a grave evolução da pandemia.

"A situação é grave", disse o chefe do Governo francês ao anunciar, em conferência de imprensa, a extensão do recolher obrigatório, que vigora entre as 21:00 e as 06:00.

Jean Castex evocou uma progressão "rápida e muito preocupante da pandemia" no país, que se traduziu num aumento numa semana de 40% da taxa de incidência (casos confirmados por 100.000 habitantes) para os atuais 251.

"A circulação do vírus atinge um nível extremamente elevado", frisou o primeiro-ministro, advertindo que "o número de mortos" vai "continuar a aumentar". "Os nossos serviços hospitalares vão estar sujeitos a um duro teste", disse, frisando que "os novos casos de hoje são os hospitalizados de amanhã e, infelizmente, talvez os mortos de depois de amanhã".

GOVERNO PONDERA PROLONGAR ESTADO DE EMERGÊNCIA ATÉ FEVEREIRO

O Governo francês está a estudar o prolongamento do estado de emergência no país até 16 de fevereiro de 2021, com algumas restrições a puderem prolongar-se até abril, devido à covid-19, indicou esta quarta-feira o executivo.

Numa conferência de imprensa, o porta-voz do Governo francês, Gabriel Attal, adiantou que na reunião desta quarta-feira do Conselho de Ministros foi decidido submeter ao Parlamento um documento para prolongar o estado de emergência até 16 de fevereiro do próximo ano, altura em que poderão tomar-se novas medidas.

A Assembleia Nacional francesa vai reunir-se excecionalmente no sábado e no domingo para analisar o projeto de lei, que seguirá, depois, para o Senado.