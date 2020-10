Há pelo menos mais 3 mortes na Misericórdia de Bragança, o que eleva para 21 o número de óbitos por Covid-19 até ao momento naquela Instituição, que tem agora mais de 160 infetados.



Há também um novo surto no distrito de Bragança, no Lar de Vilarinho dos Galegos, em Mogadouro, com 20 casos positivos.