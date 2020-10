Em que situações é obrigatório o uso de máscara na via pública?

O Parlamento aprovou esta sexta-feira, em votação final global, um projeto-lei que impõe o uso obrigatório de máscara em espaços públicos e que prevê coimas entre 100 e 500 euros para os incumpridores.

No debate parlamentar, esta manhã, houve várias vozes criticas da proposta do PSD, por entenderem que não clarifica em que situações é que se estará perante um incumprimento dos cidadãos.

O Bloco de Esquerda e PAN viram chumbada a proposta de que o diploma contemplasse a distribuição gratuita de máscaras. No entanto, os bloquistas conseguiram que, no texto do projeto, as forças de segurança passassem a ter um papel mais virado para a sensibilização e não tanto para a punição.

O único partido a colocar-se taxativamente contra a medida foi o Iniciativa Liberal.

ONDE e quando é obrigatório o uso de máscara

O uso de máscara passa assim a ser obrigatório sempre que não seja possível manter o distanciamento de dois metros recomendado pelas autoridades. Há ainda excepções, por exemplo os menores de 10 anos e a alguns doentes.

Veja aqui alguns exemplos:

Portugal atravessa "momento muito difícil da evolução da pandemia"

A ministra da Saúde diz que se vive “um momento muito difícil da evolução da pandemia em Portugal e na Europa” e que “os próximos dias se anteveem complicados, com elevada pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde”.

Marta Temido revelou que está a ser criado um hospital de campanha em Penafiel para servir os concelhos da região do Vale do Sousa e referiu que o Governo decidiu aceitar a distribuição de testes rápidos à Covid-19 da Cruz Vermelha Portuguesa.

MAIS 31 MORTES E 2.899 CASOS DE COVID-19 EM PORTUGAL NAS ÚLTIMAS 24 HORAS

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou no boletim diário desta sexta-feira que há mais 31 mortes e 2.899 novos casos de Covid-19 em Portugal.

O número de mortes subiu de 2.245 para 2.276, mais 31 do que na quinta-feira, o número mais elevado de óbitos num só dia desde 24 de abril, quando foram anunciadas pela DGS 34 mortes.

O número de infetados subiu de 109.541 para 112.440, mais 2.899 em 24 horas.