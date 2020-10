Covid-19. França regista mais de 45.000 casos em 24 horas

A França atingiu este sábado um novo máximo de casos diários de infeção de covid-19, com mais 45.422 pessoas a contraírem a doença nas últimas 24 horas, anunciou a Agência de Saúde Pública do país.

O número diário de contaminações aumentou em 3.390 comparativamente aos dados apresentados na sexta-feira, dia em que a França ultrapassou um milhão de casos confirmados desde o início da pandemia.

O país contabilizou mais 138 mortes, totalizando 34.645 óbitos, numa altura em que a taxa de positividade dos testes alcançou os 16%, face aos 15,1% da véspera e aos 4,5% que se registavam no início de setembro.

Nos cuidados intensivos, encontram-se quase 2.500 pacientes infetados, 233 dos quais nas últimas 24 horas.

O número de camas disponíveis nos cuidados intensivos situa-se à volta das 5.800, mas pode aumentar para 7.700 em menos de 15 dias, disse o ministro da Saúde francês, Olivier Véran.

Na primavera, durante o pico da pandemia, eram mais de 7.000 os pacientes hospitalizados nos cuidados intensivos.

São mais 1.667 os indivíduos internados nas últimas 24 horas, elevando o valor de hospitalizados para 15.637.

Charles Platiau

A Assembleia Nacional de França votou este sábado a prorrogação, até 16 de fevereiro, do estado de emergência sanitária, um regime de exceção que permite ao Governo impor restrições para enfrentar a pandemia da covid-19.

O texto, aprovado por 71 contra 35, é esperado no Senado na quarta-feira e deverá ser aprovado definitivamente no final de novembro.

ALGUMAS RESTRIÇÕES PODEM PROLONGAR-SE ATÉ ABRIL

De acordo com o porta-voz do Governo francês, Gabriel Attal, o texto inclui a ideia de que as restrições à circulação e à reunião, bem como o encerramento antecipado do comércio poderão prolongar-se até abril do mesmo ano.

França ultrapassou na sexta-feira o milhão de casos confirmados de covid-19 tornando-se o segundo país da Europa Ocidental, depois da Espanha, a atingir esse número simbólico de infeções.

Especialistas afirmam que o número real de infeções é provavelmente muito maior dos divulgados oficialmente. No total, França registou mais de 34.000 mortes associadas ao novo coronavírus, um dos números mais altos na Europa.