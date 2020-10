Autódromo do Algarve assume problemas com espectadores em duas bancadas

No fim de semana com mais casos de Covid-19 em Portugal desde o início da pandemia, há imagens que estão a indignar muitos portugueses.

A Fórmula Um regressou ao país, foi permitido público nas bancadas, mas pelo que se tem visto, as regras impostas para a realização do evento não estão a ser cumpridaa, nomeadamente o distanciamento social nas bancadas do autódromo do Algarve.

A organização assume erros e diz que hoje há reforço da fiscalização para evitar um cenário idêntico ao de ontem.

