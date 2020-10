Covid-19. Há 870 casos ativos na Beira Interior

Os últimos dados dão conta que na Beira Interior que junta os distritos da Guarda e Castelo Branco há 870 casos ativos.

O primeiro sinal de alerta partiu de uma funcionária do lar da Vela, no concelho da Guarda, que informou a instituição de que teria estado em contacto com um familiar infetado com o novo coronavírus.

Em conjunto com as autoridades de saúde, a Santa Casa da Misericórdia que gere o lar avançou com a realização dos testes às 33 funcionárias de serviço, sete estão infetadas, as restantes deram negativo.

Em avaliação está a possibilidade de ser feito o rastreio aos 87 idosos da instituição que, por enquanto, não apresentam qualquer sintomatologia suspeita.

No distrito de Castelo Branco, as preocupações estão centradas nos recentes casos de infeção em dois lares.

Em Idanha-a-Nova o surto detetado no final da semana já atingiu 71 pessoas, 64 são utentes e 7 funcionários da instituição.