Ordem dos Médicos abre processos a clínicos associados a iniciativas contra uso da máscara

A Ordem dos Médicos abriu seis processos disciplinares a clínicos que estarão associados a movimentos e iniciativas contra o uso da máscara.

Em entrevista este domingo, na SIC Noticias, o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, confirmou que estão a ser feitas diligências para identificar os médicos que participaram no protesto de sábado em Lisboa.

Médicos reafirmam que usar máscara é fundamental para evitar a transmissão do vírus

Um grupo de manfistantes fez questão de se juntar este sábado no centro de Lisboa para dizer que está contra as restrições impostas pelas autoridades, nomeadamente, a obrigatoriedade de uso de máscara de proteção.

A SIC falou com especialistas que contrariam estes manifestantes, onde estavam também alguns médicos, e afirmam que usar máscara é fundamental para evitar a transmissão do vírus.

Sem máscara e sem distanciamento, Lisboa foi palco de uma manifestação contra as medidas restritivas

A OMS indica que o uso de máscara pode evitar até 281 mil mortes na Europa nos próximos 3 meses. Mas eles contestam.

Contestam também as medidas restritivas anunciadas pelo Governo e prometem avançar para a justiça.

A PSP esteve na manifestação. Dois agentes. Apelaram ao distanciamento, sem sucesso. E a organização não teme ser responsabilizada se daqui resultar um surto.

No manifesto divulgado, o grupo "Verdade Inconveniente" pede, além do "uso facultativo de máscaras", a revisão das "orientações para o ano escolar" e do "excesso de protecionismo nos lares e centros de acolhimento", bem como a "regularização dos serviços no Sistema Nacional de Saúde" e a "revogação do estado de calamidade", entre outras medidas.

O parlamento aprovou na sexta-feira, em votação final global, um projeto-lei do PSD que impõe o uso obrigatório de máscara em espaços públicos e que prevê coimas entre 100 e 500 euros para os incumpridores.