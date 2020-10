Covid-19. "No melhor dos cenários, podemos vacinar 700 milhões de pessoas em 2021"

Na conferência de imprensa desta quarta-feira, Ursula Von der Leyen sublinhou que "levará tempo" até que uma vacina possa ser testada de maneira a ser considerada "eficaz e segura" contra a Covid-19 e que, como tal, não pode ser considerada um "acontecimento milagroso".

"A vacina não é o acontecimento milagroso que irá mudar tudo de um dia para o outro. É uma luz no final do túnel, mas são necessários vários passos até que consigamos ver a luz total", frisou Von der Leyen.

As declarações foram feitas durante a apresentação de um documento da Comissão Europeia que estabelece um conjunto de recomendações aos Estados-membros para "limitar a propagação do coronavírus, salvar vidas e fortalecer a resiliência do mercado interno".

Durante o discurso, a presidente da Comissão Europeia disse esperar que a entrega de grandes doses de vacinas arranque em abril.

Ursula Von der Leyen fala numa capacidade de vacinação de 700 milhões de cidadãos europeus ao longo de 2021.