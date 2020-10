O Presidente francês pode anunciar esta quarta-feira o regresso do país ao confinamento, numa altura em que as unidades de cuidados intensivos já atingiram metade da capacidade máxima com doentes covid-19.

Emmanuel Macron vai falar ao país ao final da tarde. Em cima da mesa estarão dois cenários: a antecipação do recolher obrigatório para as 19h e o confinamento ao fim de semana; ou um novo confinamento do país que poderá ser de pelo menos um mês.