Surto em Castelo Branco: há quatro lares com casos positivos de Covid-19

Surgiram mais dois surtos em lares do distrito de Castelo Branco. Aos 23 casos confirmados num surto no Centro Comunitário da Santa Casa da Misericórdia, na capital do distrito, junta-se um novo surto no Fundão.

Até agora, foram contabilizados 29 utentes e 11 profissionais infetados pelo novo coronavírus. A instituição da Santa Casa da Misericórdia do Fundão ainda está à espera dos resultados dos testes que foram realizados a toda a comunidade do lar.

Os doentes infetados estão em isolamento nas instalações do lar, enquanto os utentes que testarem negativo irão ser transferidos para outro edifício da cidade.

Já no início da semana foi confirmado um surto no Centro Comunitário da Santa Casa da Misericórdia em Castelo Branco. Dos 69 idosos, 11 estão infetados. Há também 12 colaboradores que testaram positivo à Covid-19.

Em Belmonte, foram diagnosticadas 77 pessoas, dos quais 59 são utentes da Santa Casa da Misericórdia. Em Idanha-a-Nova foi detetado um surto no final da última semana que atingiu 71 pessoas, dos quais 64 são utentes do Lar da Santa Casa da Misericórdia.