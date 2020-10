Madeira aplica uso de máscara na rua e volta a proibir público nos estádios

A Madeira endureceu as medidas para conter a pandemia no arquipélago. As máscaras passam a ser obrigatórias a partir dos 6 anos em todos os locais fechados e públicos. Para além disso, quem chega à região é obrigado a cumprir quarentena até ao segundo teste negativo e o público volta a ser proibido no futebol.

As decisões foram tomadas na reunião do Conselho do Governo Regional da Madeira, de coligação PSD/CDS, e anunciadas em videoconferência pelo presidente do executivo, Miguel Albuquerque.

Miguel Albuquerque diz que o Governo regional está preparado para tudo, mas quer evitar um novo confinamento.

Autoridades regionais desaconselham viagens para fora do arquipélago

No arquipélago, todos os dias se detetam casos positivos na operação de rastreio no aeroporto. As autoridades regionais apertaram nos testes à chegada e desaconselham as viagens para fora da Madeira.

Já foram canceladas as festas de Natal e de Fim de Ano, com a exceção do espetáculo de fogo de artifício a 31 de dezembro.