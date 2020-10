Covid-19. Hungria regista novo máximo diário de infetados 

A Hungria alcançou esta sexta-feira um novo máximo diário de infetados pelo novo coronavírus. Nas últimas 24 horas, o país registou 3.286 novos casos de covid-19 e 65 mortes.

Desde o início da pandemia, a Hungria contabilizou 71.413 infetados com o vírus, dos quais 1.699 morreram. Cerca de 51.761 pessoas continuam com o vírus e 3.753 estão internadas, 267 nos cuidados intensivos.

Em setembro, a Hungria voltou a fechar as fronteiras para impedir a importação de casos, tornando-se o primeiro país da União Europeia a implementar esta medida durante a segunda vaga da pandemia.

O primeiro-ministro húngaro não fala para já em novas restrições, mas apela ao respeito das que já estão implementadas. Numa entrevista, esta sexta-feira, Viktor Orbán lembrou que as regras sobre o uso de máscara devem ser respeitadas e que as autoridades vão multar quem as desrespeitar.