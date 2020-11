Reino Unido regista mais 23.254 novos casos nas últimas 24 horas

O Reino Unido registou mais 23.254 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas e mais 162 mortes.

No sábado, o país ultrapassou um milhão de casos com o primeiro-ministro britânico a anunciar um confinamento parcial que até 2 de dezembro.

O QUE MUDA NO REINO UNIDO?

Com as novas restrições, os bares e restaurantes só podem estar abertos para 'take-away', comércio não essencial deve encerrar e as pessoas só podem sair de casa por razões contidas numa pequena lista, na qual se inclui o exercício físico. Atividades que vão desde ir cortar o cabelo ou ir de férias para o estrangeiro ficam de novo canceladas.

Ao contrário do primeiro confinamento de três meses no Reino Unido, no início do ano, as escolas, universidades, empresas de construção e indústria continuarão a funcionar.

Boris Johnson tinha decretado um conjunto de restrições regionais no início de outubro, mas não foram suficientes. Consultores do Governo preveem que na atual trajetória do surto a procura de camas hospitalares excederá a capacidade até à primeira semana de dezembro, mesmo que os hospitais temporários criados no primeiro pico da pandemia sejam reabertos.

