Pela segunda noite consecutiva, Espanha foi palco de protestos contra as medidas restritivas impostas pelo Governo. Na madrugada deste domingo, foi em Madrid que os conflitos com a polícia subiram de tom, com vários contentores queimados e estruturas vandalizadas.

Já na madrugada de sábado, em Barcelona, cerca de 150 manifestantes se tinham reunido para criticar medidas de combate à pandemia de Covid-19, como o recolher obrigatório e as limitações na circulação.