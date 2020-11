Covid-19. Costa propõe ao Presidente da República estado de emergência

O primeiro-ministro propôs esta segunda-feira ao Presidente da República que seja decretado o estado de emergência "com natureza preventiva" para "eliminar dúvidas" sobre a ação do Governo para a proteção dos cidadãos em relação à pandemia da covid-19.

"O Governo veio apresentar ao senhor Presidente da República a proposta de que seja declarado o estado de emergência."

António Costa diz que é importante esclarecer quais as medidas que podem ser tomadas e sublinha que as proibições às deslocações vão passar a ser frequentes.

O primeiro-ministro explica que a proposta de declaração surge para eliminar "dúvidas jurídicas" quanto a quatro dimensões fundamentais.

Em primeiro lugar "não haver dúvidas sobre a possibilidade do Governo impor, sempre que justificado (...) limitações à liberdade de circulação". António Costa afirmou que não pode haver dúvidas sobre "a possibilidade de o Governo impor limitações à liberdade de deslocação, sempre que justificado, entre diferentes áreas do território, em certos períodos do dia ou em certos períodos da semana".

"Ainda no sábado, o Supremo Tribunal Administrativo rejeitou duas providências cautelares que tinham sido suscitadas. É importante que haja um robustecimento jurídico dessa capacidade do Governo, visto que, tratando-se de uma pandemia, em que o essencial é evitar contactos entre pessoas e impedir aglomerações, o recurso à limitação da liberdade de deslocação será frequente", justificou.

Em segundo, "eliminar dúvidas sobre a legitimidade para impor medidas de controlo de temperatura". Em terceiro dar robustez ao termos em que o Estado possa proceder à utilização de recursos e meios de saúde. Em quarto lugar, "não haver dúvidas de que podemos mobilizar recursos humanos, seja do público ou do privado, designadamente elementos das forças armadas, funcionários públicos, professores ou outros, que não estando infetados (...) podem ser utilizados para reforçar o esforço extraordinário, seja equipas de saúde pública, seja as equipas de medicina geral e familiar dos cuidados de saúde primários, seja no rastreamento de casos positivos (...) seja no acompanhamento de pessoas que estejam em confinamento".

Esta posição do executivo foi transmitida por António Costa no final de uma audiência com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém, que durou 50 minutos, em vez dos 30 minutos inicialmente previstos.