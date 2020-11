Covid-19. Éder Militão testa positivo e é baixa no Real Madrid

O internacional brasileiro Éder Militão, que alinha no Real Madrid, testou positivo ao novo coronavírus e vai falhar o jogo da Liga dos Campeões de futebol frente ao Inter Milão, anunciou esta segunda-feira o clube espanhol.

"O Real Madrid informa que o seu jogador Éder Militão testou positivo nos testes realizados na manhã de domingo. Todos os restantes jogadores e 'staff' da equipa principal, bem como os funcionários que trabalham diretamente com a equipa, testaram negativo", refere o Real Madrid em comunicado.

Éder Militão, que alinhou no FC Porto na época 2018/19, falha a receção da equipa madridista aos italianos, marcada para terça-feira.

O Real Madrid ocupa o quarto lugar do Grupo B, com um ponto, enquanto o Inter Milão divide o segundo lugar com os alemães do Borussia Mönchengladbach, ambos com dois. O Shakhtar Donetsk, do português Luís Castro, lidera a 'poule', com quatro pontos.