Covid-19. Ana Gomes em isolamento depois de contactar com pessoa infetada

Ana Gomes, candidata à presidência da República, está a cumprir 14 dias de isolamento profilático, depois de ter estado em contacto com uma pessoa contaminada pelo novo coronavírus.

“Estou a cumprir 14 dias de isolamento profilático depois de, na semana passada, ter tido contacto com uma pessoa que entretanto soube estar infetada por Covid-19. Mal me avisou, liguei à linha da Saúde24 e devo dizer que tudo funcionou impecavelmente”, disse a socialista numa publicação do Twitter.

A ex-deputada europeia disse ainda que realizou o teste à Covid-19, que o resultado foi negativo. No entanto, vai permanecer em isolamento: “Faço-o com sentido de dever, com sentido de responsabilidade. Penso que é essencial em todos nós para evitarmos que medidas mais drásticas de restrição das liberdades sejam necessárias”, sublinhou.

Ana Gomes acrescentou que o isolamento não a irá fazer parar e anunciou vários eventos online.