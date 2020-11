Covid-19. França regista valor mais alto de mortes desde meados de abril

O número diário de mortos por covid-19 chegou aos 854 nas últimas 24 horas em França, sendo este o número mais elevado desde meados de abril.

Foram também confirmados 36 mil novos casos de covid-19, um valor abaixo do número máximo registado na segunda-feira, que ultrapassou os 52 mil casos de infeção.

França, quinto país mais atingido pela covid-19, já conta com mais de um milhão e meio de infetados.

Na passada sexta-feira o Governo decretou um confinamento com um mínimo de um mês de duração, após considerar a larga maioria dos distritos (departamentos) do país em situação de vulnerabilidade face ao vírus.

Itália. Número de mortes foi o mais alto desde maio

Em Itália, foram registadas 353 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, o valor mais alto desde o dia 6 de maio. Houve mais 28.244 novos casos, um aumento em comparação com segunda-feira - quando foram registados 22.253 novos casos.

Desde o início da pandemia já morreram 39.412 pessoas em Itália, tendo sido identificado um total de 759.829 casos de Covid-19.

A região de Lombardia, onde se situa a cidade de Milão, permanece a zona mais afetada pelo novo coronavírus. Esta terça-feira foram registados 6.804 novos casos, mais cerca de 1.500 casos do que no dia anterior. Em segundo lugar surte a região de Piedmont, com 3.169 novos casos nas últimas 24 horas.

Espanha com 18.669 novos casos e 238 mortes

Espanha registou esta terça-feira 18.669 novos casos de covid-19, elevando para 1.259.366 o total de infetados no país, segundo números divulgados pelo Ministério da Saúde espanhol.

As autoridades sanitárias também contabilizaram mais 238 mortes atribuídas à covid-19, passando o total de óbitos para 36.495.

Deram entrada nos hospitais com a doença nas últimas 24 horas 2.137 pessoas, das quais 465 na Catalunha, 364 na Andaluzia, e 200 em Madrid.

Portugal com mais 45 mortes e 2.596 casos de covid-19

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou no boletim diário desta terça-feira que há mais 45 mortes e 2.596 novos casos de Covid-19 em Portugal. No total, o país regista 2.635 vítimas mortais e 149.443 infetados pelo novo coronavírus.

Nas últimas 24 horas estão mais 26 doentes internados nas Unidades de Cuidados Intensivos, totalizando 320.

Em relação aos internamentos em enfermaria são agora 2.349 pessoas, mais 94 do que na segunda-feira.