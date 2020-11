Nos lares da Misericórdia de Setúbal há mais de 100 idosos infetados. O responsável pela instituição diz que está a recrutar auxiliares à pressa, porque também há funcionários infetados.

No lar Dr. Francisco Paula Borba são mais os idosos com covid do que sem. Dos 93, 69 testaram positivo, um está internado e um utente morreu.

No centro de apoio à terceira idade, outro lar da Misericórida de Setúbal, um utente morreu com covid e estão agora 50 idosos infetados.