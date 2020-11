Covid-19. Restrições nos casamentos afetam setor até 2023

As autoridades têm apontado as bodas e outras festas familiares como focos importantes de propagação da Covid-19. A partir desta quarta-feira, as festas ficam limitadas 50 pessoas nos concelhos de risco. Esta nova medida já está a afetar o setor das festas de casamento.

As celebrações até ao final do ano estão a ser canceladas e o interesse em novas marcações diminuiu. Com os adiamentos, 2021 esta completamente agendado, mas a incerteza mantêm-se.

Sendo a maioria dos casamentos marcados com um ou dois anos de antecedência, os efeitos das restrições já estendem-se até 2023. O setor pede uma resposta para a situação.